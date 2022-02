Bernd Timmermann (l.), ehrenamtlicher Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren in Zwingenberg und Rodau, unterstützte in Zusammenarbeit mit Kriminalhauptkommissar Martin Runzheimer (r.) die hessenweite Trickbetrug-Präventionskampagne 2022 der Polizei. Die beiden Herren händigten Informationsmaterial an die Apothekerin Doris Volk-Martienssen aus, die die Broschüren wiederum an die Zielgruppe weiterreicht.

