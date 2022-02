„Wer bestellt, der bezahlt!“ Und das ist ja grundsätzlich auch richtig so: Nach dem „Bestellerprinzip“ soll derjenige die Kosten für eine Dienstleistung oder ein Produkt übernehmen, der anschließend auch den Nutzen davon hat. Was in der Geschäftswelt wie selbstverständlich angewendet werden kann, lässt sich in einer Kommune nicht so ohne Weiteres umsetzen. Schließlich haben beispielsweise von

...