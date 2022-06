Viele Vereine haben unter den Beschränkungen, die die Coronavirus-Pandemie mit sich brachte, arg gelitten. Dass das Interesse an Vereinsarbeit und das ehrenamtliche Engagement jedoch weniger gelitten hat, als befürchtet, das zeigte sich zumindest bei der Jahreshauptversammlung des Zwingenberger „Vereins für Leibeserziehung“, also den örtlichen Leichtathleten. Sie versammelten sich am

...