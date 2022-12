Zwingenberger Feuerwehr öffnete Tür für Sanitäter

Zwingenberg. Die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg rückte am Montag um 9.48 Uhr zu einem Anwesen an der Straße „Gartenfeld“ aus, um dem Rettungsdienst die medizinische Versorgung einer „hilflosen Person“ zu ermöglichen, wie stellvertretender Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Zecher berichtet. Die ehrenamtlichen Retter der Einsatzabteilung mussten unter Aufsicht der Polizei eine Tür für die Sanitäter öffnen. Ausgerückt waren unter Leitung von Stadtbrandinspektor Reiner Schellhaas acht Kameraden in drei Fahrzeugen. / red

