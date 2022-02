Die Brain Biotech AG in Zwingenberg und die Formo Bio GmbH in Berlin starten eine strategische Zusammenarbeit, um die Herstellung tierfreier Milchproteine weiter voranzubringen, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt. Formo ist nach eigenen Angaben „ein wegweisender Food-Tech-Pionier im Bereich alternative Milchproteine“ und will mit Unterstützung von Brain „als erstes Unternehmen

...