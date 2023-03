Versammlung der PSG-Schützen

Zwingenberg. Die Privilegierte Schützengesellschaft (PSG) Zwingenberg lädt für Freitag, 17 März, zu ihrer Generalversammlung ein. Wie Markus Schneiker, der 2. Vorsitzender der PSG, mitteilt, findet die Sitzung in der Schießanlage am Gießer Weg statt, Beginn ist um 20 Uhr. Neben den Rechenschaftsberichten des geschäftsführenden Vorstands (Vorsitzender, Schießleiter, Jugendleiter und Rechner) stehen Neuwahlen (Schießleiter, Jugendleiter, Pressewart) an. Die Jahreshauptversammlung der Schützen bildet auch den Rahmen für die Ehrung von Mitgliedern, außerdem wird es einen Überblick über die Veranstaltungen des Jahres geben. red

