Ein nahezu fabrikneues, über 4500 Euro teures E-Lastenrad des Herstellers „Babboe“ wurde nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 1. April, und Mittwochnachmittag, 6. April, aus einer Garage an der Darmstädter Straße in Zwingenberg gestohlen. Das Rad sei mit einem stabilen Faltschloss und einer Feststellbremse gesichert gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen.

