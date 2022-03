Von Thomas Tritsch

Wenige Tage vor dem Start der Spargelsaison ist nicht der Mangel an Erntehelfern das größte Problem: Die steigenden Rohstoffpreise wirken sich wahrscheinlich spürbar auf die Produktionskosten des Edelgemüses aus. Wer frischen regionalen Spargel genießen möchte, muss in diesem Jahr wohl etwas tiefer in die Tasche greifen.

Es waren zwei schwierige Ernten während

...