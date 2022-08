Sommerakademie für Kammermusik in Seeheim-Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. Die Internationale Sommerakademie für Kammermusik auf dem Heiligenberg oberhalb von Jugenheim hat längst einen festen Platz im Jahresprogramm des Vereins Kultur im Schloss Heiligenberg. Die 19. Auflage der Veranstaltung findet nun vom 6. bis zum 14. August statt. Die Konzertreihe wird unterstützt vom Kultursommer Südhessen.

Meisterschüler und Studenten

Auch in diesem Jahr werden wieder junge Meisterschüler sowie Studenten verschiedener Nationen zusammen mit ihren Dozenten und Professoren mehrere Tage an der Bergstraße verbringen.

Diese Zeit des gemeinsamen Lernens, Übens und Musizierens auch auf dem „Campus“ Schloss Heiligenberg wird jedes Jahr gerne angenommen, um am Ende der Akademie die erreichte Interpretationskunst und Virtuosität in eigenen Veranstaltungen dem Publikum zu präsentieren.

Als Dozenten wirken am Klavier Moritz Winkelmann (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim), Gulnora Alimova (Lehrbeauftragte für Klavier an der Musikhochschule Mannheim) und Hye Rim Ma (Korrepetition für Kammermusik) mit.

Die Dozenten für Violine sind Jacek Klimkiewicz (Folkwang-Universität der Künste in Essen), Noé Inui (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim und Düsseldorf) und Johannes Heidt (Duisburger Philharmoniker, Unterrichtender für Solisten und Kammermusik, Orchesterstellen und Probespiel-Vorbereitung).

Die Dozenten für Viola sind Hideko Kobayashi (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim), Sebastian Hennemann (Solocellist am Loh-Orchester Sondershausen, Unterrichtender für Solisten und Kammermusik, Orchesterstellen und Probespiel-Vorbereitung) sowie Young Chang Cho (Professor an der Folkwang-Uni in Essen). Neu ist in diesem Jahr das Fach Klarinette mit Maxi Hennemann (Soloklarinettistin im Loh-Orchester Sondershausen, Unterrichtende für Solisten, Kammermusik und Probespiel-Vorbereitung).

In der Assistenz wirken Fernando Bencomo (Solobratsche Philharmonisches Orchester Trier) und Valeria Pasternak (Violinist des Orchestre Philharmonique du Luxembourg).

Das Eröffnungskonzert findet am Samstag, 6. August, ab 19.30 Uhr statt. Auf dem Programm steht zunächst: L. v .Beethoven, Sonate für Violine und Klavier G-Dur Nr.8., Darbietende sind Noé Inui (Violine) und Glunora Alimova (Klavier). Im zweiten Teil steht auf dem Programm: W.A. Mozart, Klarinettenquintett A-Dur K.581, Darbietende sind Maxi Hennemann, Jacek Klimkiewicz, J. Heidt, Hideko Kobayashi und Sebastian Hennemann.

Das Dozentenkonzert findet am Sonntag, 7. August, an 19.30 Uhr statt. Auf dem Programm stehen: D. Milhaud, Suite für Violine, Klarinette und Klavier, op.151 b; Z. Kodály, Serenade für zwei Violine und Viola op.12; J. Brahms, Klavierquintett f-moll op.34.

Die Teilnehmerkonzerte findet am 12. und 13. August, Freitag und Samstag, jeweils ab 19.30 Uhr statt. Das Abschlusskonzert mit Preisverleihung findet am 14. August, Sonntag, ab 17 Uhr statt. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Die Veranstalter empfehlen wegen der Coronavirus-Pandemie weiterhin die Beachtung von 3G und das Tragen von Masken. red