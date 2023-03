Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) in Trägerschaft des Vereins pro Kind weist auf einige neue Kursangebote hin.

Das FamizZ veranstaltet am 11. März, Samstag, einen Skateboardkurs für Erwachsene. Dieser Kurs richtet sich sowohl an komplette Anfänger wie auch an leicht geübte Skater, schreibt das Familienzentrum. Neueinsteiger bekommen die Grundlagen des Skatens vermittelt. Die

...