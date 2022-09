Schule und Stadt Zwingenberg im Wettstreit: Wer ist häufiger zu Fuß unterwegs?

An den Aktionstagen „Zu Fuß zur Schule“ beteiligt sich in diesem Jahr auch die Stadt Zwingenberg, deren Mitarbeiter den Weg zum Rathaus möglichst zu Fuß zurücklegen sollen. Bei einem Pressegespräch in dieser Woche stellten die Akteure eine entsprechende Wette vor. Unser Bild zeigt Schülerinnen und Schüler der Schildkrötenklasse sowie (v.l.) Schulleiterin Ulla Heß, Sibille Selinger (Parlamentarisches Büro), Bürgermeister Holger Habich sowie Leon Rumen (Jahrespraktikant im Rathaus).

© Michael Ränker