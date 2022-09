Preisgeld für Kita Alsbacher Straße und Goethe-Gymnasium

Zwingenberg/Bensheim. Im Rahmen der Umweltkampagne „Sauberhaftes Hessen“ wurden jetzt landesweit 50 Schulen und Kindertagesstätten für ihr großes Engagement beim „Sauberhaften Schulweg“ und beim „Sauberhaften Kindertag“ ausgezeichnet – darunter auch das Goethe-Gymnasium in Bensheim und die städtische Kindertagesstätte Alsbacher Straße in Zwingenberg. Die Gewinner wurden mit einem Preisgeld von je 200 Euro belohnt.

„Mit insgesamt mehr als 49 000 Teilnehmern waren die Aktionstage auch in 2022 wieder ein voller Erfolg“ heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. „Das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu schärfen und durch gemeinsame Aktionen erlebbar zu machen, stehen im Vordergrund der Kampagne. Ich freue mich, dass wir die Schulen und Kitas für ihr tolles Engagement belohnen können“, so Umweltministerin Priska Hinz. Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 10 000 Euro wurden von der Ehrenamtskampagne „Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen“ durch die Hessische Staatskanzlei zur Verfügung gestellt. Das Hessische Umweltministerium hat unter allen teilnehmenden Schulen und Kitas jetzt die Gewinner der Preisgelder ausgelost.

Neben den klassischen kommunalen Sammelaktionen wie dem Frühjahrsputz oder dem immer beliebter werdenden „Sauberhaften Kindertag“ und „Sauberhaften Schulweg“ rückt mehr und mehr die zielgruppengenaue Ansprache und die Umweltbildung in den Fokus der Kampagne. Mit dem neuen Motto „Warum eigentlich?“ sollen Bürger immer wieder vor Fragen gestellt werden wie: „Warum eigentlich, wirfst Du Deinen Müll nicht einfach in den nächsten Papierkorb?“

Darüber hinaus soll das neue Maskottchen „Müllmo“ die Kommunikation der Kampagne unterstützen. Die Namensgebung wurde in einem hessenweiten Wettbewerb der Kindergärten, Kitas und Kindertagespflegestellen ausgeschrieben und stammt von der Kita Sonnenkäfer in Felsberg.

Bislang 1,5 Millionen Teilnehmer

Gestartet wurde die Umweltkampagne „Sauberhaftes Hessen“ im Jahr 2002 durch die Hessische Landesregierung, die damit ein Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Abfall in die Natur setzen wollte. Seither beteiligten sich mehr als 1,5 Millionen Hessen an den Müllsammelaktionstagen der Kampagne.

„Abfallvermeidung und die Reduzierung von Plastikmüll sind wichtige Umweltthemen unserer Zeit. Besonders Müll in der Landschaft und in Gewässern ist ein großes Problem. Fische und Vögel halten Müll für Nahrung und verenden daran, Mikroplastik gelangt in großen Mengen in die Meere und landet letztlich auch auf unseren Tellern. Alle sollten wissen, dass wir Müll vermeiden und richtig entsorgen müssen“, betont Hessens Umweltministerin Priska Hinz. red