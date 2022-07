Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Katholische Kirche Pfarrer Opitek geht nach Freystadt in die Oberpfalz

Der katholische Pfarrer Äneas Opitek, Seelsorger in den Pfarreien Sankt Bartholomäus Fehlheim und Mariae Himmelfahrt Zwingenberg, verlässt die Bergstraße und nimmt einen neuen Dienstaufttrag in Freystadt in der Oberpfalz an.