„Nubian Nights“ im Zwingenberger Mobile-Theater

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf zwei Auftritte der Band „Cairo Steps“ hin, die am Freitag und Samstag dieser Woche jeweils ab 20 Uhr mit ihrem Programm „Nubian Nights“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) auftreten werden. Wie es in einer Pressemitteilung der Mobilisten heißt, hatte das Ensemble seinen bislang letzten Auftritt in Deutschland vor zwei Jahren im ältesten Bergstraßenstädtchen: „Dieser wurde vom Publikum frenetisch mit stehenden Ovationen gefeiert.“ Weiter schreiben die Veranstalter:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„’Cairo Steps’ verbindet und kombiniert traditionelle ägyptische und orientalische Rhythmen mit modernem Jazz, Improvisation, klassischer Musik und zeitgenössischen Klängen. Die Musik ist sowohl von spiritueller, ethnischer Musik als auch von europäischen Musiktraditionen beeinflusst und bewegt sich mühelos zwischen starken Unisono-Melodien, virtuosen Soli und meditativen Klangwelten. Das Ergebnis ist ein eigener Musikstil und eine spannende Mischung unterschiedlicher Kulturen.“

Das Ensemble hat zahlreiche Konzerte in Ägypten, Kuwait, Abou Dhabi, Italien und Deutschland mit Musikern und Künstlern aus aller Welt gespielt. Zahlreiche Auftritte auf internationalen Festivals und Live-TV-Übertragungen haben zur wachsenden Popularität in den zurückliegenden Jahren beigetragen. „Cairo Steps“ verfolgt dabei die Vision, kulturelle, politische und religiöse Grenzen zu überschreiten und Brücken zwischen Okzident und Orient zu bauen.

Das Ensemble besteht aus Rami Attallah (Piano), Basem Darwisch (Oud), Max Klaas und Mohamed Zaki (Percussions), Rageed William (Nay Duduk), Wolfgang Wittemann (Sopran-Saxophon) und Stefan Hergenröder (E-Bass).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über „ztix“ organisieren. Eventuelle Restkarten sind ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Wegen der Pandemie-Lage ist der Eintritt nur Besuchern möglich, die die am Veranstaltungstag aktuellen Corona-Regeln beachten, ab März gilt die 3 G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet). Eine medizinische Maske, die am Platz abgenommen werden darf, ist als Mund-Nasen-Schutz zu tragen. red