Neunjähriger in Jugenheim vom Tretroller gestoßen

Seeheim-Jugenheim. Seeheim-Jugenheim. In der Ludwigstraße in Seeheim-Jugenheim haben Unbekannte einen neunjährigen Jungen von seinem Tretroller gestoßen und verletzt. Der Vorfall ereignete sich am 20. Juli, einem Dienstag, wie die Polizei jetzt berichtet.

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Der neun Jahre alte Junge befand sich gegen 17.30 Uhr auf dem Heimweg und fuhr mit seinem Tretroller auf dem Bürgersteig in Richtung Hauptstraße. Als er an drei jungen Männern vorbeifahren wollte, wurde er von einem der Unbekannten von seinem Gefährt gestoßen.

Auf dem Boden liegend, soll einer des Trios auf die Hand des Neunjährigen getreten haben, heißt es im Polizeibericht. Die drei Unbekannten flüchteten daraufhin unerkannt. Der Junge erlitt durch den Sturz und den Tritt leichte Verletzungen.

Einer der Flüchtigen soll circa 22 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß gewesen sein. Er wurde als schlank beschrieben, hatte kurze schwarze Haare und braune Augen. Gekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen langen Hose.

Das Alter des zweiten Unbekannten wurde auf circa 20 Jahre alt geschätzt, 1,80 Meter groß und soll eine schlanke Statur gehabt haben. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose. Der Dritte wurde auf circa 27 Jahre alt geschätzt und soll um die 1,85 Meter groß gewesen sein. Seine Haare wurden als rötlich beschrieben. pol

Zeugenhinweise unter Tel. 06157/9509-0 an die Polizei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1