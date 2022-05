Neuer Spielplatz für Kleinkinder in Alsbach-Hähnlein

Alsbach-Hähnlein. Die Spielplatz-Offensive in Alsbach-Hähnlein geht weiter. Nach den Abenteuer-Flächen „An der Dornhecke“ und in der „Spießgasse“ konnte die Gemeinde jetzt auch den kleinen Spielplatz in der Martin-Biebesheimer-Straße freigeben.

Er ist zwar im Vergleich zu den anderen Plätzen nicht besonders weitläufig, fügt sich aber sehr gut in die angrenzende Wohnbebauung ein. Über 20 000 Euro wurden seit 2019 in den Spielplatz in der Martin-Biebesheimer-Straße investiert. Die bestehenden Spielgeräte waren in die Jahre gekommen und wurden durch neue ersetzt. Die vorhandenen Sitzbänke wurden aufgearbeitet und mit einem neuen Abfalleimer ergänzt.

Grundgedanke bei der Neugestaltung sei gewesen, dass der Spielplatz und die neuen Geräte vor allem für Kleinkinder geeignet sein sollten. Deshalb gibt es im vorderen Bereich einen Sandkasten mit Kautschukeinfassung, der auch zum Sitzen einlädt. Darin steht das „Minischloss“, ein U3-Spielgerät für die Kleinsten mit Aufstieg, kleinem Fenster, Edelstahlrutsche und Matschtisch.

Im hinteren Bereich des Spielplatzes stehen eine Schaukelanlage mit einem U3-Schaukelsitz sowie zwei klassische Brettschaukeln für die etwas größeren Kinder. Daneben wurden eine sich drehende Pirouette genannt „Whizzer“ und ein Wippgerät in Gestalt einer Biene ergänzt, wodurch verschiedenste Bewegungsabläufe von den Kindern erprobt werden können. red