Bevor am 3. Oktober die Ausstellung mit Arbeiten des „Stern“-Cartoonisten Til Mette wieder abgeräumt wird, wollen die Akteure des Museumsvereins Alsbach-Hähnlein noch einmal durchstarten: Sie laden für den 1. Oktober, Samstag, zur langen Nacht im „Museum in der Anstalt“ (Gernsheimer Straße 36 in Hähnlein) ein.

Ab 18 Uhr empfangen die Ehrenamtlichen die Besucher und sorgen für

...