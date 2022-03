Kunst-Förderer wenden sich mit Kreativ-Aktion an alle Zwingenberger und Rodauer

Zwingenberg. Der Förderkreis Kunst und Kultur Zwingenberg hat gemeinsam mit der Stadtbücherei eine neue Kreativ-Aktion gestartet (wir haben berichtet) und erinnert an den Abgabetermin 1. April. Nachdem Verein und Bücherei im Rahmen einer ersten Kooperation im vergangenen Jahr den motivischen und inhaltlichen Schwerpunkt auf Zwingenberg ausgerichtet hatte, ist nun bei der Neuauflage der aus dem Englischen stammende Begriff „Hope“ (Hoffnung) das Thema. Dazu heißt es:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„,Hope’ ist ein einfaches Wort, das für extrem komplexe Emotionen steht. Wir leben in schwierigen Zeiten: Der Überfall von Russland auf die Ukraine, die Coronavirus-Pandemie, Isolation, Verletzungen von Menschenrechten, Naturkatastrophen - ohne Hoffnung geht nichts, gibt es keine Änderungen. Gerade der Krieg mitten in Europa sowie die derzeitigen Beschränkungen in Folge des Pandemiegeschehen zeigen uns, wie wichtig die Aussicht – also die Hoffnung – auf Veränderung ist. Gleichzeitig sehen wir, wie kleine Dinge uns Hoffnung geben – im persönlichen Kontakt und in den Situationen, die wir wahrnehmen. Und dazu gehört auch ohne Frage die künstlerische oder bildliche Darstellung.“

Der Aufruf zur Teilnahme an der Kreativ-Aktion „Hope“ richtet sich an Kunstinteressierte aller Altersstufen aus Zwingenberg und Rodau, aber auch Menschen aus den Nachbarorten sind zur Beteiligung aufgerufen. Der Begriff „Hope“ darf sowohl gegenständlich/konkret, abstrakt oder symbolisch dargestellt werden. Das Bildformat sollte eine Höhe von 40 Zentimetern und eine Breite von 30 Zentimetern nicht übersteigen, denn die Arbeiten werden in den Fenstern der Bücherei ausgestellt. Auf der Rückseite der Arbeite müssen die Kontaktdaten inklusive Telefonnummer und E-Mail-Anschrift vermerkt sein. Abgabetermin ist der 1. April in der Stadtbücherei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Open-Air-Vernissage wird voraussichtlich am 6. April, 17 Uhr, unter Berücksichtigung der dann geltenden Corona-Regeln vor der Stadtbücherei auf dem Marktplatz stattfinden. „Wir erhoffen uns einen spannenden Querschnitt und freuen uns, wenn ,Hope’ uns über die Osterzeit hinaus begleiten wird“, schreiben Bücherei-Leiterin Conny Demmer und ihr Team: (E-Mail: buecherei@zwingenberg.de) sowie Ulrike Fried-Heufel (E-Mail: fried-heufel_art-corner@web.de) und Petra Schöppner (E-Mail: ps@schoeppner.de) für den Förderkreis Kunst und Kultur Zwingenberg. Das Trio steht auch für Rückfragen zur Kreativ-Aktion zur Verfügung. red