Kabarett "Distel" gastiert in Zwingenberg mit "Skandal im Spreebezirk"

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf ein Gastspiel des Berliner Kabarett-Theaters „Distel“ – dem selbsternannten „Stachel am Regierungssitz“ – hin, das an diesem Donnerstag, 18. November, in Zwingenberg auftreten wird. Ab 20 Uhr steht das Ensemble mit seinem Programm „Skandal im Spreebezirk“ auf der Bühne des Gewölbekellers unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) und erzählt dort seine „Lach- und Machtgeschichten zur Lage der Nation“. In ihrer Ankündigung schreiben die Mobilisten:

„Das aktuelle ,Distel’-Programm ,Skandal im Spreebezirk’ belebt die Ästhetik des Kabaretts der Zwanzigerjahren neu und ist somit zugleich – 100 Jahre später – auch eine Hommage an seine Wurzeln in Berlin. Die Künstler dieser Zeit benutzten die Collage, also das Verbinden von etwas, das auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, zu einem Gesamtwerk, das stimmig ist, zugleich aber Reibungsfläche schafft. In den Zwanzigern kam abends auf die Bühne, was erst tagsüber aufgeschrieben wurde. Damals gab es meist keine fixe Dramaturgie, keine festgelegte Reihenfolge. Aufs Brettl sprang der, der meinte, dass sein Gedicht, sein Couplet, seine Szene gut passen könnte. ,Skandal im Spreebezirk’ greift diese direkte Buntheit stilistisch auf – und natürlich geht es um die Skandale der Zeit wie Wohnungsnot, MeToo, German Angst, Bargeld-Aus bis hin zum politisch korrekten Kinderfasching. Und was haben Holland-Tulpen mit der Flucht aus Afrika zu tun, wie soll ein gemeinsames Europa funktionieren, wenn nicht nur die Angelsachsen, sondern nun selbst die Sachsen nicht mitmachen wollen, und warum ersetzt häufiges Bahnfahren die Beauty-Farm, um nur mal einen Einblick in die Themenvielfalt zu erlauben. Das Programm kommt ohne Grundsituation, ohne Themenschwerpunkt, ohne roten Faden aus. Das Ensemble trifft sich auf der Bühne; man redet, streitet, singt, zitiert, greift an, weicht aus, tanzt. Manchmal flackert eine Thematik auch nur auf, manchmal ist es eher eine Assoziation, die etwas über unsere Gesellschaft erzählt.“

Eintrittskarten gibt es in Zwingenberg im Handarbeitsladen „Schnipp-Schnapp“ (Wiesenpromenade 2), in Bensheim im BA-Medienhaus am Ritterplatz (Rodensteinstraße 6, Telefon: 06251/100816)) sowie auf der Webseite der Mobilisten, die ihren Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisieren. Eventuell Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt ins Mobile ist nur für Besucher möglich, die gemäß der 2 G-Regel nachweislich geimpft oder genesen sind. red