Großaktionär stockt bei Zwingenberger Brain Biotech AG auf

Die MP Beteiligungs GmbH hat ihre Anteile am Zwingenberger Biotechnologieunternehmen Brain auf rund 45 Prozent erhöht. Hinter dem Brain-Großaktionär steht Martin Putsch, bekannt als Eigentümer der Firma Recaro Flugzeugsitze. Putsch ist schon lange an Brain beteiligt. Wie Brain mitteilt, hat MP seine Beteiligung im Verlauf des Jahres kontinuierlich durch Zukäufe am Markt ausgebaut. Durch den

...