Für die ehemalige Jugendherberge an der Langen Schneise in Zwingenberg interessiert sich nach Angaben von Rathauschef Holger Habich ein Investor, der dort gerne Wohnungen und Büros schaffen würde. Die CDU hatte bei ihrer Sommertour einen Zwischenstopp an der denkmalgeschützten Immobilie eingelegt.

© Michael Ränker