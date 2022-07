Die DRK-Ortsvereinigung Zwingenberg und der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes Baden-Württemberg/Hessen weisen gemeinsam auf die nächste Blutspende in Zwingenberg hin: Termin ist der 19. Juli, an diesem Dienstag kann in der Zeit von 17 bis 20 Uhr in der Melibokushalle (Melibokusstraße 5) Blut gespendet werden.

Eine vorherige Terminreservierung per Internet

...