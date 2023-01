Blues im Zwingenberger Theater Mobile

Zwingenberg. Mojo Hand ist seit 1986 das Bluesprojekt von Jürgen „Mojo“ Schultz, der als einer der vielseitigsten und besten Gitarristen Süddeutschlands gilt. Die Band bietet sowohl elektrisch als auch akustisch die ganze Palette des Blues von den späten Zwanzigern bis heute: vom Delta- bis zum Chicagoblues, vom Bluesrock bis zum Countryblues. Am 4. Februar, einem Samstag ab 20 Uhr, bringt Mojo Hand „Music from The American South“ ins Theater Mobile.

In ihrer Ankündigung schreiben die Mobilisten: „Mojo Hand garantiert Blues vom Feinsten. New Orleans-Grooves faszinieren genauso wie treibender Shuffle, knackiger Funk und kerniger Rock.“ Im Programm haben die Musiker unter anderem Stücke von JJ Cale, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, Little Feat, Fabulous Thunderbirds, Eric Clapton, Ry Cooder, David Lindley. Gäste wie der Soul- und Bluessänger Wins Dyer, der Harp-Virtuose Albert Koch oder Uli Kammerer am Saxophon erweitern das Spektrum des Trios, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet, heißt es weiter.

Eintrittskarten gibt es auf der Webseite des Theaters Mobile, das seinen Kartenshop über den Dienstleister „ztix“ organisiert. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. red