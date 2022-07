Bewegender Abschied von Pfarrer Äneas Opitek in Zwingenberg

Von Markus Bissinger

Zwingenberg. Bereits die gelb-weißen Kirchfahnen an der Bundesstraße kündigten an, es gibt einen Verlust. Es zeigte sich große „Anteilnahme“. Das Gotteshaus war voll besetzt und der Vorplatz der Kirche mit Menschen gefüllt. Zwingenberg verabschiedete sich von seinem langjährigen „Pfarrer mit Herz“, Äneas Opitek.

Nicht nur ein feierlicher und bewegender Gottesdienst, zahlreiche Redebeiträge, unzählige herzliche Umarmungen, Geschenke und Segenswünsche über den ganzen Sonntag zeigten, der Seelsorger der katholischen Gemeinden Mariae Himmelfahrt Zwingenberg und Sankt Bartholomäus in Bensheim-Fehlheim hat im Laufe seines 14-jährigen Wirkens zahlreiche Menschen erreicht, die ihn nun vermissen werden. Grußworte und Dankeschön-Beiträge zu seinem Abschied kamen aus kirchlichen und politischen Bereichen, aber auch von Vereinen, persönlichen Weggefährten und Freunden, die er an der Bergstraße gefunden hat.

Sie alle bescheinigten, Opitek ist kein Priester, der darauf wartet, dass die Menschen in die Kirche kommen. Er geht bewusst dorthin, wo die Menschen leben und zusammenkommen und gibt damit Zeugnis für seinen Glauben. Karlheinz Zecher, der sich im Namen von Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat für das segensreiche Wirken des Priesters bedankte, verwies darauf, Opitek habe sich das von Anfang an zu seinem Leitspruch gemacht: „Auf die Menschen zugehen, ohne sie zu fragen, was sie denken und wollen“.

Heute sei Äneas Opitek fester Teil von Zwingenberg, er habe viel angeregt und umgesetzt, sei eigentlich unverzichtbar geworden. Nicht nur für Kirchenrenovierungen in Zwingenberg und Fehlheim habe er gesorgt, er habe viel Neues angestoßen und mit ihm habe es auch immer lebendige Gottesdienste und Veranstaltungen gegeben.

Wie Pfarrsekretärin Conni Lulay berichtete, hatte Opitek allein in Zwingenberg bei 280 Taufen, 56 Hochzeiten, 313 Erstkommunionen und 104 Firmungen in einer besonders persönlichen Weise die Menschen auf die Sakramente vorbereitet und diese gespendet.

Claudia Willbrand, die Vorsitzende des Kirchenvorstandes der evangelischen Kirchengemeinde lobte das ökumenische Miteinander, das über all die Jahre hinweg nicht nur erfolgreich gewesen sei, sondern auch sehr viel Freude bereitet habe. Wie kaum ein anderer Pfarrer beteiligte sich Opitek auch am gesellschaftlichen Leben. So spielte er aktiv bei den „Alten Herren“ des SV Eintracht 1948 Zwingenberg mit, nahm an einem sonntäglichen Lauftreff teil oder engagierte sich, wie Wehrführer Reiner Schellhaas bescheinigte, auch bei den örtlichen Feuerwehren. „Äneas ist einer von uns“, hieß es im Reigen der Grußworte immer wieder.

