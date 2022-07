Bettis Pflegedienst feiert Jubiläum. Seit nun 25 Jahren rückt das Team rund um Bettina Töpfer aus, um pflegebedürftige Menschen in der Region in ihrem Alltag zu unterstützen und ihnen zur Seite zu stehen. Jetzt hatte das Team zu einer Jubiläumsfeier in den Firmensitz, die Seniorenwohnanlage an der Platanenallee, eingeladen.

Am 1. Februar 1997 startete Bettina Töpfer mit ihrem Projekt in

...