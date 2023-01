Seeheim-Jugenheim. Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags am 27. Januar lädt die Gemeinde Seeheim-Jugenheim in diesem Jahr im Rahmen ihrer kommunalen Erinnerungsarbeit morgen (28.) zu einem Besuch im Jüdischen Museum in Frankfurt ein.

Die Themenführung „Gegenwart und Geschichte“ wirft einen Blick auf die neue Dauerausstellung. In einer Pressemitteilung aus dem Rathaus der Gemeinde heißt es: Die Folgen der Schoa prägten das jüdische Leben im Deutschland der Nachkriegszeit. Dass die nationalsozialistischen Überzeugungen nicht mit Hitler untergegangen waren, zeigte sich im Antisemitismus in der neu gegründeten Bundesrepublik.

Persönliche Perspektiven und Erzählungen lassen die jüngere jüdische Geschichte in Frankfurt und ihre Bedeutung für die Gegenwart lebendig werden. 20 Frankfurter Jüdinnen und Juden schildern ihre Eindrücke der jeweiligen Zeit und geben Einblicke in ihre aktuelle Situation. Ein weiteres Thema sind die jüdischen Perspektiven auf den Judenhass seit Ende des 19. Jahrhunderts.

Im Fokus stehen hier die Reaktionen und der Widerstand von jüdischer Seite. Die Führung stellt Biografien einzelner Menschen vor, die rechtzeitig fliehen konnten, Widerstand leisteten und/oder ermordet wurden. Start für den Museumsbesuch am 28. Januar, Samstag, ist um 13 Uhr an der Bushaltestelle Raiffeisenstraße in Seeheim. Gemeinsam geht es mit dem Bus nach Frankfurt, wo um 14 Uhr die 90-minütige Führung beginnt.

Im Anschluss daran besteht die Gelegenheit, noch einmal die Ausstellungsräume aufzusuchen oder sich im Café des Museums mit den anderen Teilnehmern über das Gesehene und das Gehörte auszutauschen. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr vorgesehen. Für die Teilnahme am Museumsbesuch ist eine vorherige Anmeldung bei Andrea Lehrian erforderlich; Telefon: 06257/990-103, E-Mail: andrea.lehrian@seeheim-jugenheim.de. Für die Teilnahme muss ein Kostenbeitrag in Höhe von zehn Euro bezahlt werden. red