Gegründet wurde der ehrenamtlich tätige Arbeitskreis Asyl im Jahr 2014, um die Menschen zu unterstützen, die als Flüchtlinge aus Eritrea, Afghanistan oder Syrien in Deutschland und so auch in Zwingenberg Schutz und Hilfe suchen. Wenngleich diese „Flüchtlingswelle“ sozusagen „abgeebbt“ ist, haben die Frauen und Männer des AK Asyl ihre Arbeit allenfalls etwas reduziert, aber nie ganz

...