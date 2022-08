TTC 2010 Lorsch ist hoffnungsvoll nach einer ernüchternden Zeit

Lorsch. Der Tischtennisclub TTC 2010 Lorsch musste in diesem Sommer aus Satzungsgründen eine Jahreshauptversammlung durchführen. Im vergangenen Jahr war dies aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich gewesen, erklärte der Vorsitzende Thomas Gutschalk bei der Eröffnung im Clubhaus des SC Olympia Lorsch.

Positiv bewertete er, dass es gelungen ist, eine Damenmannschaft für die neue Wettkampfrunde aufstellen zu können.

Sportwart Alexander Fehr bezeichnete die vergangenen zwei Jahre als ernüchternd. Man habe die Wettkampfrunde zwar begonnen, musste sie dann aber abbrechen wegen der Corona-Beschränkungen. Für die neue Wettkampfrunde ab September gehen zwei Herrenmannschaften an den Start und eine neue Damenmannschaft. Für den Nachwuchs, der eigentlich noch in der U17-Runde spielen dürfe, habe der Club aufgrund der neuen Vorgaben des Hessischen Tischtennis Verbands (HTTV) eine Mannschaft in U19 melden müssen.

Alexander Fehr gab die Zusammensetzung der einzelnen Teams bekannt. Es sei gelungen, den einen oder anderen Spieler neu zu gewinnen und auch Spieler wieder zu reaktivieren.

Der Club habe 79 Mitglieder, davon 25 Jugendliche, erklärte Schatzmeisterin Sabine Schäfer. Die Bilanz fiel positiv aus. Kassenprüfer Rainer Rothenheber gab sein o.K.. Fritz Glanzner, einer der Gründer des TTC 2010 versicherte, dass der Verein auf finanziell gesunden Füßen stehe. Der Antrag von Manfred Titzmann, den Vorstand zu entlasten, wurde einstimmig angenommen. Bei den Vorstandswahlen wurden die bisherige kommissarische Schatzmeisterin Sabine Schäfer offiziell in dieses Amt gewählt, ebenso wie der kommissarische Sportwart Thomas Platte. Neuer Kassenprüfer wurde Nicolas Hoppe.

Damit setzt sich der Vorstand jetzt zusammen: Thomas Gutschalk (Vorsitzender), Fritz Glanzner (stellvertretender Vorsitzender), Sabine Schäfer (Schatzmeisterin), Markus Zaus (Schriftführer) Alexander Fehr (Sportwart), Thomas Platte (Jugendwart), Roland Ludwig und Alfred Puttnins (Gerätewarte) sowie Rainer Rothenheber (Beisitzer).