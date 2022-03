Lorsch. Aus ihren Winterquartieren in südlichen Ländern sind Störche jetzt auch in Lorsch angekommen. In beiden Nestern am Betriebshof des Gewässerverbands Bergstraße sind sie zu sehen, unser Bild zeigt das südlichere Nest. Aufmerksame Spaziergänger konnten in den vergangenen Tagen sowohl Reiher als auch Störche im Rückhaltebecken der Weschnitzinsel bei der Futtersuche beobachten. / ml

