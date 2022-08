Am Montagmorgen um kurz nach 10 Uhr lodert es schon im steinernen Kugelbackofen hinter dem Besucherzentrum des Freilichtlabors Lauresham. „Ich muss schnell noch einen Scheit Holz nachlegen“, sagt Berenike Neumeister. Schließlich soll der Ofen, wie er von seiner Bauart her auch schon im Mittelalter gebräuchlich war, gegen Mittag so richtig heiß sein. Dann sollen dort leckere Brötchen

...