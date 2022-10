Die Kolpingfamilie Lorsch lädt ihre Mitglieder am kommenden Sonntag, 16. Oktober, zum 69. Stiftungsfest ein. Beginn ist um 10 Uhr mit der Messe in der Pfarrkirche St. Nazarius mit Präses Michael Bartmann. Beim Totengedenken wird an die verstorbenen Mitglieder erinnert. Anschließend geht es in den kleinen Saal des Paulusheims. Nach der Begrüßung, der Getränkeausgabe und dem Mittagessen werden

...