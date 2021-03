Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat das aktuelle Fahrradklima ermittelt. Alle zwei Jahre werden in verschiedenen Kommunen Daten dazu erhoben. Auch in Lorsch haben sich Radler wieder an dem Städtevergleich beteiligt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – das meinen die Mitglieder der ADFC-Ortsgruppe Lorsch ebenso wie auch Bürgermeister Christian Schönung.

In der

...