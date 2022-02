BA-Leser wählen die Lorscher Sportler des Jahres

Lorsch. Der jüngste Athlet, der hofft, diesmal als Sportler des Jahres geehrt zu werden, ist erst elf Jahre alt. Die erfahrensten Sportler, die seit Jahrzehnten Top-Leistungen bringen, und ebenfalls nominiert sind, haben die 60 Jahre überschritten und sind gerade Landesmeister geworden. Die beliebte Wahl der Lorscher Sportler des Jahres startet jetzt wieder. Die Entscheidung darüber, wem die besonderen Titel verliehen werden, treffen erneut BA-Leser.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pokale und Urkunden für die Lorscher Sportler des Jahres sollen am 5. April überreicht werden. An wen, das entscheiden jetzt BA-Leser. © Thomas Zelinger

Vom Kreis- bis zum Weltmeister

Wegen Corona konnten zwar zahlreiche Sportler noch immer nur eingeschränkt trainieren, viele Wettbewerbe wurden abgesagt – und Titel konnten schon deshalb nicht errungen werden. Dennoch holten Lorscher Athleten auch im vorigen Jahr viele Siege und vordere Plätze – bei Kreismeisterschaften, Deutschen Meisterschaften und sogar bei Weltmeisterschaften.

Die begehrte Auszeichnung als Sportler des Jahres wird außerhalb der Sportstätten vergeben. In einer Publikumswahl wird darüber abgestimmt, wem diese Titel verliehen werden sollen. Die Ehrungen werden auch in diesem Jahr wieder in drei Kategorien vergeben. Gekürt werden der Sportler und die Sportlerin des Jahres sowie das Team des Jahres mit den je meisten Stimmen.

Leichtathletik, Tennis, Kampfsport

Der Magistrat der Stadt Lorsch mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze hat für jede der drei Kategorien jeweils drei Bewerbungen ausgewählt. Die von ihm nominierten Kandidaten werden in den kommenden Wochen im Bergsträßer Anzeiger einzeln vorgestellt. Ihre Stimmen für ihre jeweiligen Favoriten können Leser ab sofort mit dem Coupon in der Zeitung (siehe unten) oder online abgeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Leichtathleten, Tennisspielerinnen und Tänzer sowie ein Segelflieger und ein Taekwondo-Kampfsportler sind für die Wahl als Sportler des Jahres vorgeschlagen. Stark vertreten sind diesmal die Lorscher Sportkegler, denn sie gehen mit Bewerbern sowohl für die Sportlerin als auch für den Sportler des Jahres ins Rennen.

Im vorigen Jahr entschieden sich die Leser ausnahmslos für sehr junge Kandidaten: Ausgezeichnet als Lorscher Sportler des Jahres wurden die zehnjährige Crossläuferin Emma Seedorf, der 19 Jahre alte Hochspringer Clemens Knatz sowie die U12-Juniorinnen des Lorscher Tennisclubs Olympia.

Eine Sportlerehrung im früher üblichen Rahmen als Großveranstaltung wird es wegen Corona auch in diesem Jahr nicht geben, so der Magistrat. Die Sieger sollen stattdessen in einer Feierstunde am 5. April gewürdigt werden.

Wahl läuft bis zum 20. März

Die Abstimmung für die Wahl der Lorscher Sportler des Jahres läuft bis zum 20. März. Unter allen Teilnehmern werden auch diesmal wieder eine Saisonkarte für das Lorscher Waldschwimmbad sowie ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro verlost, der beim Lorscher Sportgeschäft Graf eingelöst werden kann. sch

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3