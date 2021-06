An der Wingertsbergschule geht Leiter Hans Neumann im Sommer in den Ruhestand (BA berichtete). Auch an der zweiten Lorscher Schule aber steht ein Wechsel an der Spitze an. Kirsten Lück verabschiedet sich. Ende Juli hört sie als Leiterin der Werner-von-Siemens-Schule auf, der einzigen weiterführenden Schule in Lorsch.

Acht Jahre arbeitete Lück dort als Leiterin der Haupt- und Realschule.

