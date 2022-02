Heute Friedensgebet in der Waldhufenkirche in Winterkasten

Winterkasten. Angesichts des Krieges in der Ukraine lädt die Evangelische Kirchengemeinde Winterkasten alle Menschen für heute (Freitag, 25. Februar), um 18 Uhr zu einem Friedensgebet in die Waldhufenkirche ein. Um 17.50 Uhr werden dazu die Glocken läuten., heißt es in der Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gebet wird etwa zehn bis 15 Minuten dauern, kündigt die Winterkäster Kirchengemeinde an: „Gemeinsam kann Angst artikuliert und zu Gott getragen werden.“

© Gisela Grünwald

Zunächst sind, so Pfarrer Sebastian Hesselmann, jeden Freitag um diese Uhrzeit Friedensgebete geplant. red/Bild: Grünwald

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2