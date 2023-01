Von Thorsten Matzner

Erhöhungen bei den Gemeindesteuern müssen die Bürger in Lautertal in diesem Jahr nicht befürchten. Das machte Bürgermeister Andreas Heun bei der Vorlage des Haushalts-Entwurfs für 2023 in der Gemeindevertretung klar. Zwar stehe im Etat ein Minus, es könne aber durch die Rücklagen aus den vergangenen Jahren ausgeglichen werden.

Schon im nächsten Jahr kann das

...