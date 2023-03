Wanderung über 1000 Höhenmeter

Beedenkirchen. „Viermal 1000 Höhenmeter im Odenwald“ nennt sich ein neues Angebot des Odenwaldklubs Beedenkirchen-Felsberg. Bei diesen Wanderungen werden jeweils rund 1000 Höhenmeter bewältigt, auf Strecken von bis zu 25 Kilometern Länge. Es sind Wanderungen für ambitionierte Wanderer, aber kein Wettlauf oder Wettbewerb, wie der Verein mitteilte. Der Spaß stehe im Vordergrund. Das Ganze soll Spaß machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Wanderung ist am Samstag, 1. April. Los geht es in Beedenkirchen in Richtung Kuralpe, dann zum Krämerhof und zur Burgruine Tannenberg. Von hier laufen die Wanderer Richtung Westen und drehen dann in südliche Richtung zum Melibokus. Nach dem Aufstieg geht es zum Auerbacher Schloss und abwärts nach Hochstädten. Die nächste Steigung führt Richtung Borstein und dann hinauf auf den Felsberg. Hier am Ohlyturm sind die 1000 Höhenmeter gemeistert. Das letzte Stück geht es entspannt abwärts nach Beedenkirchen. red

Info: Anmeldung bei Bernd Ruppenthal (Tel.: 0172 / 45787133) und unter owk-beedenkirchen.de