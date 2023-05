Vor 50 Jahren: Lautertaler beim Hessentag in Pfungstadt

Lautertal. Der diesjährige 60. Hessentag, der vom 2. bis zum 11. Juni in Pfungstadt gefeiert wird, weckt Erinnerungen an das gleiche Ereignis am selben Ort vor 50 Jahren. Damals waren an den neun Tagen zum Fest der Hessen rund 160 000 Besucher in die damals größte Kommune im Landkreis Darmstadt gekommen. In diesem Jahr werden an den zehn Festtagen rund 600 000 Besucher zu rund 1000 Veranstaltungen erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1973 bildete die Gemeinde Lautertal mit einem schwergewichtigen Motivwagen, der Riesensäule aus dem Reichenbacher Felsenmeer, das Schlusslicht beim Festzug. Ferner bereicherte ein Nachbau der alten Röder-Schmiede als weiterer Motivwagen aus der Odenwaldgemeinde die Parade. Musikalische Akzente lieferten die Spielmannszüge der Freiwilligen Feuerwehr und des TSV Reichenbach. Außer anderen Gemeinden des Kreises Bergstraße präsentierten sich aus Bensheim die Biedermeiergruppe und die Bürgerwehrkapelle vor der Kulisse des alten Rathauses den 80 000 Zuschauern. koe/Bilder: koe