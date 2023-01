Schultheis leitet das Ortsgericht in Lautertal

Lautertal. Die Gemeindevertretung hat Barbara Schultheis (BILD: Lotz) erneut zur Vorsteherin des Ortsgerichts Lautertal I gewählt. Weitere Kandidaten für das Amt gab es nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lautertal; Reichenbach; Rathaus; Gerald Bertes feiert 25 jaehriges Dienstjubilaeum; von links: Barbara Schultheis (stv. Personalrat(, Gerald Bertes, Eina Bertes, Juergen Kaltwasser; Bild: Sascha Lotz © Sascha Lotz

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde für 2019 und 2020 wurden von der Gemeindevertretung genehmigt und dem Gemeindevorstand Entlastung erteilt. Die Bilanzen waren zuvor im Finanzausschuss beraten worden. Größere Einwände der Rechnungsprüfer hatte es nicht gegeben.

24 000 Euro für WLAN-Punkte

Mit 24 000 Euro beteiligt sich die Gemeinde am Landesprojekt Digitale Dorflinde. Dabei geht es darum, auf dem Land WLAN-Hotspots – also mobile Zugänge zum Internet – zu schaffen. Der Gemeindevorstand hat nach Angaben von Bürgermeister Andreas Heun das Geld freigegeben. Außerdem sei ein Auftrag erteilt worden, um die Sicherheitsbeleuchtung im Rathaus in Reichenbach auf den neuesten Stand zu bringen. Geld bewilligt wurde auch für den Aufbau und die Ausrüstung eines neuen Tragkraftspitzenfahrzeuges für die Feuerwehr Elmshausen. Während das Land Hessen das Fahrgestell des Autos bezahlt, muss die Gemeinde für den Rest aufkommen.

Studie zur Lautertalhalle

Die Machbarkeitsstudie für die Lautertalhalle in Elmshausen kommt voran. Bürgermeister Heun kündigte an, dass es am 6. Februar dazu ein Gespräch zwischen dem Gemeindevorstand und den Fraktionen der Gemeindevertretung geben soll. In der Studie sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie es mit dem in die Jahre gekommenen Mehrzweckgebäude weitergeht. Dabei ist sowohl eine gründliche Sanierung denkbar als auch der Abriss und der Bau einer neuen Sporthalle. tm