Querflötenklänge im Gottesdienst

Beedenkirchen. Die evangelische Kirchengemeinde Beedenkirchen lädt morgen (Sonntag) um 9.30 Uhr zum Gottesdienst mit Pfarrerin Mechthild Bangert in die evangelische Kirche Beedenkirchen ein.

Sexagesimae heißt der achte Sonntag vor Ostern. Das Wort Gottes und seine Wirkung stehen in seinem Zentrum. Aber nicht nur das – auch Musik wird im Gottesdienst erklingen.

Kantorin Andrea Gulden an Piano und Orgel wird von Charlotte Schmitt auf ihrer Querflöte begleitet. Gemeinsam werden sie die Feier durch Musikstücke von Georg Friedrich Händel und Antonio Vivaldi bereichern. Passend in den kalendarischen Jahreskreis wird unter anderem der „Winter“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ zu hören sein. Und auch der Gemeindegesang wird an diesem Morgen nicht fehlen. red