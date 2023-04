Ortsbeirat will Regionallabor nach Schannenbach holen

Von Christa Flasche

Schannenbach. Bei der Sitzung des Ortsbeirats ging es um das Regiionallabor und dessen künftigen Standort. Wolf Nevermannhatte den Punkt bereits bei der vorherigen Ortsbeiratssitzung näher erläutert. Zum damaligen Zeitpunkt handelte es sich noch um einen reinen Sachstandbericht. Danach erfolgte ein Ortstermin zusammen mit Bürgermeister Andreas Heun.

Gefragt wurde, ob das Regionallabor nach Schannenbach verlagert werden solle und darüber sprach man ebenfalls im Ortsbeirat. Bei dem Termin konnten weitere Fragen geklärt werden. Der Gemeindevorstand bekam einen Prüfauftrag zum Standort Lautertalhalle.

Wenn der Gemeindevorstand möchte, dass das Regionallabor ins Dorfgemeinschaftshaus Schannenbach wechsele, sei man dafür offen, hieß es von Schannenbacher Seite aus. In Schannenbach bedauerte man allerdings, dass dieser Prüfauftrag nicht ergebnisoffen war, sondern sich auf die Lautertalhalle konzentrierte.

Bürgermeister Heun sagte, dass das Angebot in der Lautertalhalle nur bedingt angenommen werde. Daraus entwickelte sich die Frage nach einem anderen Standort. Das Equipment stammt aus Bundesmitteln, so Heun und das bedinge auch ein Konzept, das nachhaltig sei. Dies gehöre zu den Bedingungen des Geldgebers, ergänzte er. Bekommt eine Gemeinde solche Mittel, müsse sie das entsprechend begründen.

Die Gemeindevertretung, sagte Heun, habe sich allerdings nicht um das Thema gekümmert und bis heute gebe es keine entsprechende Rückmeldung. Nachdem sich hier nichts getan habe, sei man in die Offensive gegangen und habe sich umgeschaut. Möglich sei, so Heun, dass man, in der Lautertalhalle eine ähnliche Ausstattung aus eigenen Mitteln schaffen könne, falls das Regionallabor nach Schannenbach umziehe.