Noch keine Einigung zur Lautertaler Grundsteuer

Die Frage, wie viel Grundsteuer B auf nicht-landwirtschaftliche Grundstücke die Lautertaler dieses Jahr zahlen müssen, wartet weiter auf eine Antwort. Es zeichnet sich mittlerweile ab, dass es weniger wird als vorher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Hebesatz wird nicht beim Rekordwert von 1050 Punkten bleiben. Ein Wert über 950 Punkte ist mittlerweile von keiner Fraktion in der Gemeindevertretung mehr gewollt. Wie hoch der Hebesatz nun aber genau sein soll - 850 Punkte, 900, 950 oder irgendetwas dazwischen - bleibt offen und wird sich anders als geplant auch in der nächsten Woche nicht mehr abschließend klären.

Der Lautertaler Finanzausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung vier Stunden lang über die Lautertaler Finanzen und ebenjenen Hebesatz beraten. Da es aber zum letztgenannten Punkt zu keiner Einigung kam und auch keine Zeit mehr blieb, um über das Investitionsprogramm und die Haushaltssatzung zu beraten, wird sich der Ausschuss am Donnerstag (17. Februar) noch einmal treffen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eigentlich sollte just an diesem 17. Februar die Gemeindevertretersitzung stattfinden, deren Programm die Verabschiedung des Haushalts mit allen Anhängen vorsah. Diese Sitzung wird nun zugunsten der zusätzlichen Ausschusssitzung verschoben, voraussichtlich auf den darauffolgenden Donnerstag, 24. Februar.

Immerhin: Die ehrenamtlichen Politiker einigten sich auf der Sitzung gegen 23 Uhr darauf, das Verfahren zu beschleunigen. Die vier Fraktionschef von CDU, Lautertaler Bürgerliste, SPD und Grünen sollen sich am Montag mit Bürgermeister Andreas Heun treffen, um in kleiner Runde über den Hebesatz zu beraten. Die Gesprächspartner könnten einen Hebesatz von 900 Punkten anpeilen, kündigte der Verwaltungschef an.

Mehr dazu in der Samstag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3