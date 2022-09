Der Anfang ist gemacht: Zum ersten Treffen des neu gegründeten Kinderchores kamen acht Kinder aus den verschiedensten Ortsteilen Lautertals in das evangelische Gemeindehaus in Reichenbach. Die sechs Mädchen und zwei Jungen stimmten dann auch gleich einmal zur Begrüßung das Lied „Einfach spitze, dass du da bist“ zusammen mit Chorleiterin Ute Walter an.

