Netto will in Lautertal präsent bleiben

Lautern. Die Zukunft des in der Nacht zum 13. November abgebrannten Netto-Marktes in Lautern ist noch unklar. Wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, gebe es „aufgrund eines laufenden Verfahrens, zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen zu der Netto-Filiale in Lautertal“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie berichtet, sind die staatsanwaltlichen Untersuchungen zur Entstehung des Feuers noch nicht abgeschlossen. Ein 26-jähriger Mann war einige Tage nach dem Brand unter dem Verdacht verhaftet worden, das Feuer gelegt zu haben. Der Mann schweigt allerdings bisher zu den Vorwürfen.

Ziel sei es, „so schnell wie möglich wieder eine günstige Nahversorgung im Lautertal zu sichern“, heißt es von Netto. Die Mitarbeiter der Filiale in Lautern wurden zurzeit in anderen Märkten des Unternehmens in der näheren Umgebung eingesetzt. tm