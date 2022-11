Meldungen aus Lautertal

Glasfaser wird verlegt

Lautertal. Ab heute (Montag) werden in Elmshausen, Gadernheim, Lautern und Reichenbach Hausanschlüsse mit Glasfaserleitungen hergestellt. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, sind dadurch Verkehrsbehinderungen auf den Gemeindestraßen, aber auch der B 47 und der Landesstraße 3098 in Beedenkirchen und Reichenbach zu erwarten. red

Vortrag über Stromausfall

Elmshausen. Der Elmshäuser Ortsbeirat trifft sich morgen (Dienstag) um 19.30 Uhr in der Lautertalhalle. Nach den Berichten von Ortsvorsteher Walter Kirschbaum und Bürgermeister Andreas Heun referiert Ralf Kindinger, Wehrführer der Feuerwehr, über den Einsatz des Notstromaggregats im Fall eines totalen Stromausfalls. red

Gehweg wird gesperrt

Reichenbach. Zur Verlegung von Telefonkabeln wird ab morgen (Dienstag) der Gehweg gegenüber der Felsenmeerschule an der Knodener Straße in Reichenbach gesperrt. Das kündigte die Lautertaler Gemeindeverwaltung an. Die Arbeiten sollen nur wenige Tage dauern. red

TSV sammelt Altpapier ein

Gadernheim. Die Mitglieder des TSV Gadernheim sammeln am Samstag, 12. November, Papier ein. Die Sammlung beginnt um 9 Uhr. Kartonagen können nur in haushaltsüblichen Mengen mitgenommen werden. Leere, große Kartons werden nicht eingesammelt. red