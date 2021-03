  Maximilian Klinger und der Dichterfürst Goethe

Bekanntestes Odenwälder Familienmitglied war Friedrich Maximilian Klinger, Dichter und Dramatiker im Umfeld von Johann Wolfgang von Goethe. Sein Drama „Sturm und Drang“ wurde namensgebend für die gesamte literarische Strömung der sogenannten Geniezeit.

AdUnit urban-intext1

Maximilians Vater Johannes wurde 1719 in Pfaffen-Beerfurth geboren. Sein Sohn kam 1752 in Frankfurt zur Welt. Goethe erkannte das literarische Talent des früh vaterlosen Maximilian und unterstützte ihn finanziell beim Studium. Als Klinger dies jedoch abbrach und überraschend Goethe in Weimar aufsuchte, kam es zum Streit und zum Zerwürfnis. „Klinger kann nicht mit uns wandeln, er drückt mich, ich habs ihm gesagt, darüber er ausser sich war unds nicht verstand und ichs nicht erklären konnte noch mochte“, schrieb der Dichterfürst.

Klinger wechselte als Ordonnanzoffizier ins Marinebataillon des russischen Thronfolgers Großfürst Paul in Petersburg und war Vorleser bei dessen Gattin. Später machte er Karriere als Militärpädagoge und heiratete eine russische Adlige, wurde Generalmajor der Armee und Kurator der Universität Dorpat. Im Zuge der Restauration wurde er 1816 seiner Ämter enthoben und starb 1831. he