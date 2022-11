Im vergangenen Jahr wurde das Martinsfest der Grundschule Elmshausen erstmals und mit viel Erfolg auf dem Schulhof gefeiert. Auch der Martinsumzug startete und endete damals hier. So gab es in diesem Jahr denn auch keinen Grund, an diesem erfolgreichen Konzept etwas zu ändern.

Nach der Begrüßung der zahlreich vertretenen Eltern, Großeltern und Geschwistern durch Schulleiterin Claudia

...