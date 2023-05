Lautertals Bürgermeister Andreas Heun: Das Geld fällt nicht vom Himmel

Bild v.l.: Bürgermeister Andreas Heun, SPD-Vorsitzender Wolfgang Helfrich, Jubilar Heinz Ross und dessen Ehefrau Getraude Ross Heinz Ross aus Reichenbach feierte am 9. Februar seinen 90. Geburtstag. im Beisein der Familie, von Freunden und Vereinsvertretern gratulierten dem SSV- und SPD-Urgestein an diesem besonderen Tag auch Lautertals Bürgermeister Andreas Heun im Namen des Gemeindevorstands und der Vorsitzende der SPD-Lautertal Wolfgang Helfrich agnz herzlich. "Ich hätte nie gedacht, einmal so alt zu werden," blickte der Jubilar gerne auf die vergangenen 90 Jahre zurück. "Es sollen noch viele Jahre dazukommen", waren sich die Gratulanten einig.

© Ferdinand Derigs