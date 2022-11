Laternenumzug in Gadernheim

Gadernheim. Die Abende werden früh dunkel in diesen Tagen, und in der nun beginnenden Woche steht das Martinsfest im Kalender. Es ist die Zeit der Laternenumzüge. Zu einem solchen hatte jetzt auch die evangelische Kindertagesstätte in Gadernheim eingeladen.

Und viele waren dabei. Als auf das Licht des Tages die Dunkelheit des Abends folgte, versammelten sich Kinder aus dem Kindergarten mit Eltern, Geschwistern, dem Erzieherinnenteam und Gästen auf der Wiese zwischen Kirche und Kindergarten. Martins- und Laternenlieder wurden gesungen, begleitet von einem Musiker an der Orgel, Eltern spielten ein Martinsspiel und Pfarrerin Marion Mühlmeier gestaltete den kindgerecht besinnlichen Part in Worten.

Schon dabei leuchteten Laternen, teils im Kindergarten selbstgebastelt, in der Dämmerung. Alsdann mache sich der Laternenumzug in Begleitung der Feuerwehr auf den Weg durch Gadernheim. Abschluss war auf dem Kindergartengelände, wohin zum Miteinander am Martinsfeuer in gemütlicher Runde eingeladen war. thz/Bild: Zelinger