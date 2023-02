Kriminalpolizei ermittelt nach drei Einbrüchen in Lautertal

Lautertal. Nach drei Einbrüchen in Lautertal in der Nacht zum Freitag (10.02.) ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch eine aufgebrochene Tür verschafften sich Unbekannte Zugang in das Büro einer Firma der Nibelungenstraße in Gadernheim, wie die Polizei berichtet. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher hier auf Geld.

In das Visier von Kriminellen geriet in der gleichen Nacht zudem ein Wohnhaus "Am Schiffersacker" in Elmshausen. Dort versuchten die Täter gewaltsam in das Gebäude zu gelangen, scheiterten aber mit ihrem Einbruchsversuch. Durch ein Fenster drangen ungebetene Besucher dagegen in ein Bürogebäude in der gleichen Straße ein. Sie durchsuchten Schränke, flüchteten aber ohne Beute unerkannt vom Tatort.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.